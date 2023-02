Tragédia no Engenho Pequeno: a busca pela família continua

Familiares e amigos da família soterrada confirmam que todos estavam dentro de casa no momento do deslizamento de terras, que derrubou a casa da família. A dúvida se pai, mãe e filha estava no local surgiu nas primeiras horas da tragédia, mas a avó da criança, vizinha da família, afirma que eles estavam em casa.

null Filipe Aguiar/ Kiko Charret

Autor: Filipe Aguiar/ Kiko Charret

"Eu fui a primeira chegar no local. Ninguém falava que eles estavam dentro de casa, mas minha avó afirmou que eles estavam lá. Aí, logo após os bombeiros resgatarem as outras duas meninas, ja vieram para cá. Eles tinham buscado a filha na creche e estava dentro de casa na hora da chuva. Minha avó estava na casa dela, que é aqui na frente, e os vizinhos precisaram pular o muro para resgatar minha avó, que está destruída", contou Eduarda Santiago, sobrinha do Alan Santiago, que segue desaparecido, com sua esposa e sua filha.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Os familiares seguem acompanhando as buscas, desde a noite de segunda-feira. Vizinhos, que já deixaram suas casas, também estão indo ao local prestar solidariedade. Em entrevista, Cristiane Correa, vizinha da família soterrada, lembrou como tudo aconteceu.

"Eu tinha acabado de chegar do trabalho quando caiu a chuva e do nada fez o estrondo. Um barulho muito alto. Conhecemos a família, moramos aqui faz quatro anos, a idade da criança. Estamos bastante triste e abalados. Minha casa está interditada, mas mesmo que libere eu não tenho coragem de voltar. A gente fecha os olhos e só pensa no que aconteceu", finalizou.

Bombeiros e bombeiros civis seguem atuando na remoção dos destroços de forma manual.