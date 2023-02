São Gonçalo inicia esquema especial de limpeza nesta quarta-feira

As Secretarias de Conservação e de Desenvolvimento Urbano colocam em ação nesta quarta-feira uma força-tarefa em vários bairros da cidade, com caminhões e retroescavadeiras, para a retirada de lama, entulho, galhos de árvores e lixo das ruas.

Nesta terça-feira, o trabalho foi concentrado pela manhã no bairro Engenho Pequeno, onde houve deslizamento de encostas com registro de vítimas, para auxiliar as equipes de resgate. À tarde, as turmas de limpeza ampliaram as ações em pontos críticos do município, e nesta quinta-feira haverá novas equipes em outras regiões.

Durante reunião comandada pelo prefeito Capitão Nelson, os secretários de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, de Conservação, Edson Leal, e de Comunicação, Alexandre Coutinho, junto com representantes da Defesa Civil, fizeram um mapeamento das regiões mais atingidas, a partir das demandas enviadas e áreas vistoriadas pelas equipes, para definir o roteiro das cerca de 20 equipes que estarão nas ruas.

Nesta quarta-feira, será iniciada a limpeza nos bairros da região central, como Pita, Barro Vermelho, Lindo Parque, Paraíso, Gradim, Engenho Pequeno e outros. A determinação do prefeito é ampliar os bairros dia a dia para atender à população mais afetada.

As equipes da Defesa Civil também seguirão realizando as vistorias e a Assistência Social manterá os atendimentos nos pontos de apoio e iniciará o cadastramento para aluguel social das famílias desabrigadas e que tiveram as casas interditadas.