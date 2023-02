Enel leva nave interativa para alunos do projeto educacional craque do amanhã

A Enel Distribuição Rio realiza, nesta quarta-feira (15), uma ação para beneficiar alunos do projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, que promove o desenvolvimento integral de jovens de 8 a 17 anos através do futebol. Na iniciativa, cerca de 200 integrantes do projeto vão poder interagir com a Nave Educacional da Enel, um ônibus adaptado com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e educacionais com telas touch e tecnologia de realidade virtual 3D. A ação acontece na unidade da Escola de Lutas José Aldo do bairro do Jockey, em São Gonçalo, das 7h30 às 17h.

A Nave Educacional da Enel tem o objetivo de consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta mais atrativa e interativa para os jovens e professores, e já esteve em diversas escolas pelo país. Com conteúdo focado em reciclagem, uso responsável e consciente de recursos naturais e eficiência energética, a instalação busca promover a mudança de hábitos de consumo de energia.

Fundado em 2012, o projeto Craque do Amanhã reconhece o futebol como um grande potencial educativo, capaz de contribuir na formação da cidadania, combate à violência, respeito aos Direitos Humanos e na inclusão social. A iniciativa tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love e Paulo Henrique Ganso. Toda a ação metodológica do projeto é orientada a partir das premissas da UNICEF, presentes no Guia de Esporte e Cidadania. Atualmente, Craque do Amanhã possui duas de atendimento em São Gonçalo, uma em Duque de Caxias e uma no município de Santa Isabel, em São Paulo.