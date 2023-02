TJRJ terá posto especial para casos de violência contra a mulher na Sapucaí

O Posto de Atendimento do Juizado Especial dos Grandes Eventos será instalado no Setor 11 do Sambódromo - Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro terá um posto de atendimento especializado para mulheres vítimas de violência no Sambódromo durante o carnaval do Rio.

O TJRJ também está criando um protocolo de atendimento em casos de violência contra a mulher durante os desfiles na Sapucaí.

O Posto de Atendimento do Juizado Especial dos Grandes Eventos será instalado no Setor 11 do Sambódromo e terá uma juíza como responsável e as mulheres terão um espaço próprio para fazerem as denúncias.