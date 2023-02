Porteiro de 34 anos desaparece à caminho de Várzea das Moças, em Niterói

O porteiro Jean Pool Pimentel da Silveira, de 34 anos, morador do Barreto, em Niterói, está desaparecido desde a última quarta-feira (8), quando saiu por volta de 7h da manhã da casa de uma prima, na Avenida Professor João Brasil, na Engenhoca, com destino à Várzea das Moças.

Jean marcou um encontro com a ex-mulher na praça do bairro, para pegar seu celular que havia esquecido na bolsa da filha. A ex-companheira afirma que ele não compareceu ao local no horário combinado e desde então nem ela e nem a família tiveram notícias dele.

A prima de Jean, Luciana Lemos, conta que realizou um registro de ocorrência no domingo (12), na 78ª DP, no Fonseca, em Niterói, mas ainda não obteve nenhum retorno quanto ao paradeiro do primo. Também no domingo, ela foi nos principais hospitais de São Gonçalo e Niterói, e no IML de Tribobó, também sem sucesso.

Jean Pool saiu de casa vestindo uma camisa cinza, sem estampa, calça jeans e tênis. A família, que não sabe se ele chegou a pegar algum ônibus ou outro meio de transporte para o destino, pede que entrem em contato com o número (21) 964868326 para qualquer tipo de informação sobre o paradeiro de Jean.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares