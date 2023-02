Volkswagen suspende a produção de automóveis temporariamente

A multinacional Volkswagen suspendeu temporariamente a produção de automóveis em três fábricas do Brasil por falta de componentes e peças. A paralisação dos serviços vai acontecer entre 22 de fevereiro e 3 de março, nas unidades de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná.

A multinacional informou que as suspensões estavam programadas e "fazem parte da estratégia da montadora de flexibilização nos processos produtos devido ao fornecimento de componentes".

Na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo, três mil e sessenta e dois trabalhadores terão férias coletivas. Na fábrica de motores da Volkswagen, em São Carlos, os trabalhadores estarão em férias coletivas de 20 de fevereiro a 1º de março por falta de peças.

Já a fábrica de automóveis em Taubaté funcionará normalmente neste mês, nos dois turnos de produção.