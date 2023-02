Depois de dois anos sem desfilar por conta da pandemia, o tradicional Bloco do Caneco retorna às ruas de Rio Bonito na sexta-feira , dia 17, véspera do Carnaval. Fundado há 28 anos pelo empresário Carlos Neto, conhecido como Caneco, o bloco reúne crianças, jovens e adultos e faz a sua concentração no Bar do Onça, na Rua Manuel Duarte e desfila pelas ruas do Centro com muita animação.

“O bloco começou como uma brincadeira de jovens em 1995 e hoje se tornou tradição. O enredo deste ano é “Bloco do Caneco na Terra Abençoada”, uma homenagem mais que merecida ao nosso município de Rio Bonito”, comenta Caneco.