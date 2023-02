São Gonçalo vai conceder aluguel social às famílias atingidas pelas chuvas

A Prefeitura de São Gonçalo vai conceder Auxílio Habitacional Temporário às famílias que ficaram desabrigadas em decorrência das fortes chuvas que castigaram a cidade na última semana. O anúncio foi feito nesta terça-feira, pelo prefeito Capitão Nelson, que também decretou situação de emergência no município. Nesta segunda-feira à noite, choveu quase 200mm em pouco mais de uma hora no município, alagando bairros, causando deslizamentos de encostas e vários danos materiais aos gonçalenses.

O auxílio habitacional será de R$ 600,00 e será concedido às famílias por um período de até 12 meses. Nos casos de pessoas que moram de aluguel, o benefício será concedido por três meses. O cadastramento das famílias que terão direito ao auxílio será realizado pela Secretaria de Assistência Social. A previsão é de que o benefício comece a ser pago no prazo máximo de 60 dias.

As equipes da Secretaria de Assistência Social ficarão encarregadas de fazer o cadastro das famílias vitimadas pelas chuvas da última semana, a fim de que possam ter direito ao benefício. O atendimento será realizado a partir das 13h desta quarta-feira, até 17h, na sede da secretaria (Rua Dr. Porciúncula 395, Venda da Cruz, antigo 3º BI). A partir de quinta-feira, das 9h às 17h.

Para a concessão do benefício, é obrigatória a inscrição no CAD Único, sendo necessária a apresentação dos seguintes documentos: laudo de interdição emitido pela Defesa Civil municipal; NIS – Número de Identificação Social; documento de propriedade ou posse do imóvel; documento de RG e CPF. Quem não possuir NIS ou estiver inscrito no CAD Único, terá um prazo de 90 dias para providenciá-los.