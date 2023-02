Moradores do Baldeador fecham a RJ-104 em protesto contra a "falta de atenção ao bairro"

Moradores do Baldeador, em Niterói, realizam um protesto, na tarde desta terça-feira (14), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), pedindo por ajuda dos órgãos públicos. A via, que liga Niterói a Itaboraí, passando por São Gonçalo, chegou a ser totalmente fechada.

Cerca de 30 pessoas participaram da manifestação. Durante o protesto, alguns objetos foram incendiados na pista, fazendo com que o tráfego fosse obrigado a seguir por uma via alternativa. Policiais do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar (BPRv) estão no local e orientam os motoristas.

De acordo com os manifestantes, o local onde vivem está correndo riscos por conta das fortes chuvas que atingiram o município nesta semana.

Durante o protesto, os moradores exibiram faixas e cartazes com os dizeres "queremos encostas"; "SOS"; e "queremos atenção".