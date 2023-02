Entrega da declaração de Imposto de Renda começa dia 15 de março

A Receita Federal informou, nesta quarta-feira (14), o prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física ( IRPF) 2023. A data inicial para entrega das declarações está marcada para o dia 15 de março e o prazo final será em 31 de maio. Os detalhes sobre a declaração serão divulgados no dia 27 de fevereiro.

A alteração do prazo da entrega, que ocorria no início de março ao fim de abril, visa permitir que desde o início do prazo, todos os contribuintes possam usufruir da declaração "pré-preenchida".

Segundo o auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, esse modelo de declaração visa menos erros e maior comodidade aos contribuintes.

As empresas e empregadores tem que enviar o informe de rendimentos a seus funcionários e a declaração do Imposto sobre a renda retido na fonte ( DIRF ) para a Receita Federal até o dia 28 de fevereiro. Bancos, instituições financeiras, planos de saúde, entre outras , devem liberar o extrato de Imposto de Renda para seus clientes, com as informações do ano-base 2022.