SG em alerta!: Ruas no Engenho Pequeno são evacuadas após deslizamentos

Moradores da Rua Aidea Barreto Couto e de vias adjacentes, no bairro Engenho Pequeno, no São Gonçalo, estão sendo convidados a deixarem suas residências na tarde desta terça-feira (14/02). Agentes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência Social estão orientando moradores a saírem da região antes das chuvas previstas para essa tarde. Aproximadamente 45 famílias foram retiradas da região.



De acordo com os agentes, os moradores locais estão sendo levados para o Colégio Estadual Paulino Pinheiro Batista, no Barro Vermelho. Entre as vias evacuadas está a Rua Adelino Brasil, que também foi atingida com deslizamentos na noite da última segunda (13/02). A localizada ficará interditada pelas próximas 96 horas.

Segundo informações da Prefeitura, em toda cidade, até o momento, foram contabilizados 235 desabrigados ou desalojados. Eles foram levados para 16 pontos de apoio em 10 bairros diferentes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a previsão é de que as chuvas, nesta terça-feira, comecem a partir das 15h e se intensifiquem nas horas seguintes. A cidade está em estado de emergência.