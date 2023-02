'Playboy da Fé' é acusado de assédio sexual e estaria planejando deixar o país

Autoproclamado "Playboy da Fé", o "apóstolo" Bradley Castro Jr., pastor e líder da igreja evangélica Faith Club Church, no Rio de Janeiro, está sendo acusado de assédio sexual por pelo menos 6 fiéis. Castro Jr., que deletou o perfil dele e da igreja no Instagram, ficou conhecido por batizar o cantor Nego do Borel em 2020. A igreja também era frequentada por Jojo Todynho, que teria recebido uma mensagem de Bradley ao participar de culto em 2018.

"Glória a Deus! Que culto abençoado, aleluia! Deus falou comigo nesse culto inteiro! Muitos vão dizer que foi fé, mas foi Deus! Ele sabe o que há no meu coração, a minha temência. Eu estou há 15 dias sem dormir e Deus sabe porquê. Muito obrigada, meu Deus! Que culto maravilhoso, abençoado. Estou leve!", publicou a cantora à época, após participar do culto.



A advogada Jane Louise é quem está cuidando das denúncias de assédio sexual contra o pastor, que ainda não se pronunciou sobre as acusações e estaria planejando deixar o país, segundo pessoas ligadas a seu grupo religioso.

Indagada nas redes sociais se "tem chance de o playboy da fé ir preso pelo que fez com as meninas", a advogada respondeu.



"Continua fazendo, não o que fez. E eu vou trabalhar para ele parar, para ele sofrer as consequências e para Deus agir na vida dele. Eu preciso que vocês falem. Nós temos no total seis vítimas, por enquanto. E eu sei que tem mais", disse a advogada à Revista Fórum, que publicou ampla matéria sobre o assunto.

Segundo o site Fuxico Gospel, "um ex-membro da igreja afirma que o apóstolo já causou escândalo após um personal trainer revelar que havia realizado ménage (uma transa a três) com ele e a apóstola".