Quantidade de raios que caem no estado do Rio aumentou 33%

No ranking nacional, em janeiro, o Inpe posiciona o Rio como o 15º estado com a maior incidência de raios - Foto: Divulgação

Especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe ) têm estudado um aumento no número de raios que caem no estado do Rio. O Cristo Redentor, por exemplo, chegou a ser atingido por 6 raios no ano e esse número pode aumentar.

De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Inpe, em janeiro deste ano houve um aumento de 33% no número de raios no Estado do Rio: de 309 mil, em 2022, para 413 mil. No mesmo mês de 2021, foram 149 mil.

As cidades fluminenses mais atingidas mês passado foram Campos dos Goytacazes (29.151), Cachoeiras de Macacu (25.243) e Valença (23.099). No ranking nacional, em janeiro, o Inpe posiciona o Rio como o 15º estado com a maior incidência de raios entre as 27 unidades da federação. Minas Gerais, o primeiro colocado, recebeu 4,496 milhões de descargas. De acordo com Osmar Júnior, a incidência no Rio é mais comum no verão.