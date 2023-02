São Gonçalo faz cadastro de vendedores informais para atuar no Carnaval 2023

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, abre inscrições para cadastramento de vendedores autônomos que desejam trabalhar durante as apresentações das escolas de samba no município. As festividades do Carnaval 2023 ocorrerão nos bairros do Porto da Pedra, Trindade, Jardim Alcântara, Santa Catarina, Pacheco, Jardim Catarina e Itaúna.

Os interessados para realizar o cadastramento deverão comparecer à sede da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, na Avenida Presidente Kennedy, até 15 de fevereiro, munidos de cópia de identidade, CPF e comprovante de residência do município de São Gonçalo (podendo ser aceitas contas de luz ou telefone com prazo de emissão de, no máximo, 45 dias).

A lista de comerciantes varejistas autorizados será divulgada no Diário Oficial do município, com o nome e local destinado para atuação do vendedor informal. As atividades poderão ser executadas somente no período das festividades do Carnaval 2023.

Os vendedores informais autorizados para exercer as atividades nos dias de folia deverão manter a higiene do local. Vale ressaltar que é proibida a venda de bebidas em recipientes ou copos de vidro e alimentos em pratos e talheres que não sejam descartáveis. Quaisquer outros utensílios que possam representar risco à segurança da população também estão proibidos. A venda de fogos de artifícios de qualquer natureza está proibida.

O Carnaval 2023, que será promovido pela Prefeitura em sete bairros da cidade, terá início no sábado, dia 18, e vai até terça-feira, dia 21, sempre a partir das 19 horas.

Serviço:

A Subsecretaria e Fiscalização de Posturas funciona das 9h às 17h e fica localizada na Avenida Presidente Kennedy nº 425 – 2º piso (sala 226), no Centro (Shopping Partage).