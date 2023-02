Queda de barreira interdita pista na RJ-104, em São Gonçalo

Um deslizamento de terra em uma das pistas da RJ-104 no sentido Alcântara, na altura do bairro de Maria Paula, em São Gonçalo, causa transtornos aos motoristas que tentaram seguir pela via desde a noite da última segunda-feira (13).

O trânsito foi bloqueado na rodovia para a retirada do barranco, na manhã desta terça-feira (14), por funcionários da prefeitura de São Gonçalo. Às 9h, uma das faixas já havia sido liberada para a circulação dos veículos, porém os motoristas que passam pela via ainda enfrentam congestionamento.

null Reprodução

Autor: Reprodução

Além do deslizamento neste ponto, uma barreira caiu no asfalto na altura da Barreirinha e um trecho da pista na altura do Baldeador interrompeu o fluxo por conta de deslizamento da vegetação.

Na noite desta segunda (13), por volta das 21h19, um trecho da BR-101, na altura do km 315, também foi interditado parcialmente por conta de um deslizamento.