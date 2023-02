Guerra dos óvnis? Porta-voz da Casa Branca nega atividade extraterrestre; entenda!

Quatro óvnis (objetos voadores não identificados) apareceram desde sexta (10) nos Estados Unidos, Canadá e China, segundo relatos de autoridades locais. Ao menos três já foram abatidos. As ações ocorrem uma semana depois de os Estados Unidos derrubarem um balão chinês, possivelmente de espionagem. Os incidentes indicam uma nova disputa de versões entre duas das maiores potências mundiais. A informação é do jornal The New York Times, divulgadas no Brasil pelo portal Uol.

Os casos fizeram com que os Estados Unidos fechassem ontem temporariamente o espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte do país, por motivo de "defesa nacional".

Na última sexta (10), os EUA abateram um objeto voador na costa do Alasca, norte do país. No sábado (11), abateram outro óvni na costa oeste do Canadá. No domingo (12), a China disse ter encontrado um óvni na costa leste. Ainda no domingo, o Exército dos EUA derrubou outro óvni, sobre o lago Huron, perto da fronteira com o Canadá.

A repetição dos casos obrigou integrantes do governo Biden a negar qualquer evidência envolvendo atividade extraterrestre. Mas as autoridades também reconhecem em particular o aumento desse tipo de especulação, em meio à incapacidade de explicar a proveniência dos objetos.

O governo dos EUA classificou o balão chinês, no dia 4 de fevereiro, como objeto de vigilância, e o secretário de Estado, Antony Blinken, cancelou uma viagem planejada para Pequim.

Autoridades de segurança nacional dos EUA dizem acreditar que os objetos voadores derrubados eram balões. Contudo, de acordo com o senador Chuck Schumer, líder da maioria no Senado, os objetos abatidos na sexta e no sábado eram muito menores do que o balão chinês.

Livros sobre ET's voltam a entrar nos assuntos da internet

Os extraterrestres costumam ser assunto corriqueiro. A Área 51, nos Estados Unidos, sempre foi motivo de conspirações da população mundial. Já no Brasil, um dos casos mais emblemáticos ocorreu há mais de duas décadas, quando um suposto ET apareceu em Varginha, no interior de Minas Gerais.

Agora, os OVNI’s avistados nos Estados Unidos criam muitas indagações: seria uma cortina de fumaça, alienígenas ou conflitos entre países? A resposta ainda não existe, mas, paralelo a isso, obras literárias discutem a existência de vida em outros universos e a possibilidade de contato desses seres com os humanos.

“Entre dois planetas”, Roli

Rosane de Oliveira Lacerda, que utiliza o pseudônimo “Roli”, afirma que já viu um objeto voador não identificado. Foi essa experiência, inclusive, que a incentivou a escrever o livro “Entre dois planetas”. A obra de ficção científica retrata a chegada de um veículo de outro planeta na Terra. Eles, porém, não são vilões como as narrativas costumam retratá-los. Na verdade, permanecem entre os humanos para ajudá-los no processo de evolução.

“As formigas pensam na vida”, de Zunica

Neste livro, o protagonista começa a se questionar sobre a existência de vida em outros universos depois que seu amigo desaparece sem deixar rastros. Ninguém do trabalho lembra dele, nem há registros de uma despedida do homem. A partir disso, o personagem, que não é nomeado e se considera ateu, inicia um diálogo com o “Criador”. Essa figura passa a questioná-lo sobre outras possibilidades de existência e como elas podem interferir no cotidiano da humanidade.

“Exoconsciência”, Juliano Pozati

Escritor, espiritualista, empreendedor e fundador da escola “Círculo”, Juliano Pozati defende a união entre espiritualidade, mediunidade e ufologia. De acordo com ele, a exoconsciência é uma forma de se conectar, se comunicar e cocriar com seres extraterrestres e multidimensionais em suas mais variadas formas. Com essa ideia, o autor acredita que é possível trabalhar o senso de comunidade e as habilidades inatas dos humanos. Essas reflexões são detalhadas no livro “Exoconsciência”, publicado pela Citadel Editora.

