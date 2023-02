Ita Folia: Carnaval 2023 em Itaboraí terá Monobloco e Cordão da Bola Preta

O carnaval 2023 em Itaboraí promete arrastar uma multidão de foliões pelas ruas da cidade, durante os dias 18 e 21 de fevereiro. O Ita Folia contará com grandes blocos carnavalescos, como Monobloco, Cordão da Bola Preta, Carrossel de Emoções e o Bloco do Pagode do Adame. A programação de shows será concentrada na Avenida 22 de Maio, na altura do Centro, das 16h às 22h. E simultaneamente, a Praça Marechal Floriano Peixoto será palco da 'matinê' reservada para os pequenos foliões.

Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, o Ita Folia começa no sábado (18/02), a partir das 16h, com o Monobloco. Criado em 2000, o Monobloco é um dos mais conhecidos blocos de carnaval brasileiros do Rio de Janeiro. O diferencial do grupo sempre foi usar instrumentos de escola de samba para tocar outros ritmos além do samba, como, marchinha, funk, xote e ciranda.

A Avenida 22 de Maio, no Centro, receberá os blocos em um trio elétrico, animando os foliões e a programação ainda contará com cantores 'pratas da casa'. A concentração será às 16h, na esquina com a Rua Dr. Macedo e o percurso até a Praça Alarico Antunes. A via nos dois sentidos e as ruas de acesso estarão interditadas. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou a importância de resgatar a tradicional festa de Carnaval no município.

"O povo de Itaboraí merece momentos de felicidade e preparamos uma programação com muitas atrações legais, que vai animar todas as idades. Já separa sua fantasia, convoca a família, amigos e venha curtir o Ita Folia com a gente", disse Marcelo Delaroli.

Já no domingo (19/02), será a vez do Carrossel de Emoções, cujo nome faz referência ao funk de Claudinho e Buchecha. O grupo, formado pelos cantores Fernando Guina, Grazy Dolls e Alan Moura, apresenta em ritmo de folia antigos sucessos do funk carioca que ainda permanecem vivos na memória do público, como 'Rap do Salgueiro', 'Tô Tranquilão', 'Rap da Felicidade' e outros.

Na segunda-feira (20/02), a alegria ficará por conta do Bloco do Pagode do Adame. Fundado há quatro anos, o grupo lota casas de shows pela região e traz o novo sucesso "Dá Seu Jeito". Com o bloco, o quarteto de músicos promete misturar todos os ritmos, e além do pagode, o repertório contará com clássicas canções de Axé, além de grandes lançamentos do 'Pagodão Baiano' e do sertanejo.p

E para fechar com chave de ouro, na terça-feira de carnaval (21/02), o Cordão da Bola Preta, o mais antigo bloco de carnaval do Rio de Janeiro e um dos mais antigos do país, fechará os dias de 'Ita Folia'. Fundado em 1918, o Bola Preta possui uma marchinha muito conhecida, a Marcha do Cordão da Bola Preta, famosa pelo verso "quem não chora, não mama", considerado o hino da agremiação.

Os pequenos foliões também ganharão uma programação especial, dedicada exclusivamente para a 'garotada'. Simultaneamente ao evento na Avenida 22 de Maio, a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, será palco de atrações infantis, totalmente gratuitas. Dentre as atrações, DJ, banda, palhaço, personagem em perna de pau, animador, pintura e muito mais.

Programação - Ita Folia 2023

Avenida 22 de Maio (de 16h às 22h)

18/02 - Monobloco

19/02 - Carrossel de Emoções

20/02 - Bloco do Pagode do Adame

21/02 - Cordão da Bola Preta