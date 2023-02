Hospital do Câncer e do Coração amplia número de cirurgias em São Gonçalo

O Hospital do Câncer e do Coração de São Gonçalo (HCCOR), o antigo Franciscano, na Lagoinha, realizou quase cem cirurgias a mais em janeiro de 2023 em comparação ao primeiro mês de funcionamento, em dezembro de 2022. O aumento se dá pela inserção de novas operações na unidade: pequenos procedimentos de dermatologia, cirurgias oncológicas de tireóide, urológicas e ginecológicas, reparadoras de mama e neurocirurgia. Para este mês de fevereiro está previsto o início dos procedimentos de retirada de vesícula e do útero.

Em dezembro de 2022, a unidade realizou 126 cateterismos, 17 angioplastias, três revascularizações (cirurgia do coração conhecida como peito aberto) e 10 cirurgias oncológicas, totalizando 156 procedimentos. Em janeiro de 2023, foram realizadas 114 cateterismos, 37 angioplastias, 16 revascularizações, 14 procedimentos de dermatologia, 53 operações oncológicas e 17 neurocirurgias, totalizando 251. Ao todo, a unidade já realizou 407 procedimentos.

Neste mês de fevereiro, além de aumentar em números as cirurgias já realizadas, ainda começarão a ser feitas as histerectomias (retirada do útero, que também pode incluir a retirada das trompas adjacentes e do ovário) e colecistectomia (retirada da vesícula). A previsão é de que sejam feitas de 20 a 30 por mês de cada uma. A unidade também realiza as consultas pré-operatórias com os pacientes e contabilizou 228 em janeiro.

“Aos poucos, estamos incluindo novas cirurgias. Avaliamos as necessidades da cidade e as filas da Central de Regulação (da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil). Nosso objetivo é melhorar a assistência e a qualidade de vida dos gonçalenses e de seus familiares. E, por isso, estamos nos esforçando para ampliar todos os serviços oferecidos”, disse o secretário de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gleison Rocha.

Para entrar em funcionamento e realizar os novos procedimentos, a unidade de saúde passou por uma reestruturação física dos espaços e ganhou novos equipamentos para as cirurgias eletivas de alta complexidade. O HCCOR conta com quatro centros cirúrgicos e 49 leitos. É uma unidade de referência de alta complexidade com equipe médica altamente qualificada para realizar todos os procedimentos.

O hospital está desafogando a rede de urgência e emergência, liberando leitos e melhorando o atendimento da população, que precisava ir para outras cidades realizar as cirurgias. As de coração, por exemplo, eram feitas em Vassouras e as oncológicas, em Rio Bonito. O início das atividades no HCCOR também influenciou o funcionamento do Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto, que passou a realizar mais cirurgias de clínica geral, urológicas e ginecológicas.

Regulação – Todas as cirurgias na rede pública de São Gonçalo são marcadas através da Central de Regulação da Semsa. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço. Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.