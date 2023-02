São Gonçalo sofre terceiro temporal em uma semana, vídeo!

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, acompanhou pessoalmente, na noite desta segunda-feira, o trabalho das equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, após a cidade ser castigada pelo terceiro temporal em uma semana, com índices pluviométricos superiores a 200mm.

Capitão Nelson se solidarizou com as famílias atingidas pelas chuvas e determinou, mais uma vez, que uma força-tarefa fosse para as ruas, ainda durante a madrugada, iniciar os trabalhos de limpeza e auxílio aos gonçalenses.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, acompanhou pessoalmente, na noite desta segunda-feira, o trabalho das equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação

No final da noite desta segunda-feira e início de terça-feira, o prefeito esteve no Pronto Socorro Central, no Zé Garoto, que também sofreu com a grande quantidade de chuva que caiu sobre a cidade, para checar os danos e as ações imediatas para a reparação, de forma que a unidade não deixasse de prestar atendimento aos pacientes.

Durante toda a noite, o prefeito e o deputado estadual Douglas Ruas acompanharam a situação dos bairros na Central de Monitoramento de São Gonçalo, assim como o trabalho das equipes de socorro. O prefeito destacou sua preocupação, já que a cidade sofreu o terceiro temporal com forte precipitação e bairros inteiros alagados em uma semana.

O prefeito determinou que todas as equipes fossem imediatamente para as ruas, ainda durante a madrugada, para a limpeza e retirada de lama, lixo e galhos de árvores das ruas, assim como a desobstrução de redes de água pluviais e de valões.



"Estamos atravessando um período muito difícil, com essas chuvas torrenciais que tanto prejudicam nossa cidade, mas tenham a certeza de que seguiremos trabalhando sem descanso para que tudo volte à normalidade. Estamos investindo pesado em obras de infraestrutura em vários bairros e lutando dia após dia para combater esse mal que assola nossa cidade há décadas, muito em função de construções desordenadas sobre os rios que cortam São Gonçalo e dificultam o trabalho de desassoreamento", afirmou o prefeito.

Terceiro temporal - Seguindo os protocolos de segurança, a Defesa Civil emitiu alerta via SMS durante a tarde de segunda-feira para a população informando sobre a possibilidade de chuva forte.

Devido a quantidade de precipitação, as sirenes dos bairros Gradim 1 (Pontal) e 2, Patronato, Arsenal, Boa Vista, Engenho Pequeno 4, Engenho Pequeno 5,Engenho Pequeno 2, Porto Novo, Tenente Jardim, Zumbi 1, Zumbi 3, Nova Grécia, Novo México e Itaúna foram acionadas.

Muitos bairros ficaram alagados e houve ocorrências confirmadas de queda de muro e desabamento com vítima no Engenho Pequeno, no Pita e no Zumbi. Bombeiros e Defesa Civil seguem atendendo aos chamados de ocorrências.

A Defesa Civil permanece monitorando os radares, aferindo a precipitação pluviométrica e informando a possibilidade de chuvas através de SMS e do Instagram @defesacivil_saogoncalorj, em atendimento ao cidadão Gonçalense, 24 horas por dia.

Em caso de emergência, ligue 199 ou (21) 98737-0807.

Índices pluviométricos nas últimas 24 horas

Arsenal : 71 .0 mm

Boa Vista : 128.4 mm

Eng. Peq 2: 99.4 mm

Eng. Peq 4 : 86.0

Gradim: 192.4

Novo Mexico: 85.0 mm

Sete Pontes 1: 55.2 mm

Ten. Jardim 68.8 mm

Pita: 84.9mm

Mutuaguaçu: 73.9 mm

Faz. Dos Mineiros: 67.2 mm

Rio Alcântara: 63.4 mm

PONTOS DE APOIO ABERTOS:

ARSENAL:

1- Associação de Moradores e Amigos do Arsenal

2- C.E. Dalila Oliveira Costa

LINDO PARQUE:

1- Colégio Municipal Amaral Peixoto

PARAISO:

1- Colégio Estadual Cel. João Tarcísio Bueno

2- Colégio Estadual Walter Orlandini

ENGENHO PEQUENO 2:

1- Escola Estadual Luiza Honório do Prado

2- Escola Municipal Maria Amélia Areas Ferreira

ENGENHO PEQUENO 4:

1- E. M. Maria Amélia Areas Ferreira

2- Escola Estadual Luiza Honório do Prado

ENGENHO PEQUENO 5:

1- Escola Estadual Luiza Honório do Prado

2- Escola Municipal Maria Amélia Areas Ferreira

PORTO VELHO:

1- E. E. Municipalizada Carlos Maia

GRADIM 1:

1- Capela São João Batista do Pontal

2- E. E. Municipalizada Carlos Maia

GRADIM 2:

1- Ciep 250 Municipalizado Rosendo Rica Marcos

2- Escola Estadual Francisco Lima

BOA VISTA:

1-CIEP Prof. Romanda Gouveia Gonçalves

2-2- Escola Municipal Florisbela Maria Nunes Haase

PORTO NOVO:

1- E. M. Doutor Armando Leão Ferreira

2- Colégio Estadual Capitão Oswaldo Ornellas

COVANCA 1:

1- Igreja Matriz de Santo Antonio

2- Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva

TENENTE JARDIM / VENDA DA CRUZ:

1- CIEP 425 - Profª. Marlucy Salles de Almeida

2- Escola Municipal Professor Evadyr Molina

3- Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva

4- UMEI Margarida Maria Garcia de Araújo

ITAÚNA:

1- E. M. Pastor Haroldo Gomes

2- Escola Municipal Carlos Drumond de Andrade

NOVA GRÉCIA:

1- Escola Municipal Pres. João Belchior Marques Goulart

2- Creche Municipal Pastor Militão Ramos de Oliveira

ZUMBI 1:

1- Escola Estadual Luiza Honório do Prado

2- E. M. Maria Amélia Areas Ferreira

ZUMBI 2:

1- E. E. Municipalizada Cel. Amarante

2- Associação de Moradores

ZUMBI 3:

1- E. E. Municipalizada Cel. Amarante

2 Associação de Moradores

LARANJAL / VILA 3:

1- C.E. Desembargador Ferreira Pinto

BARRO VERMELHO:

1- Escola Municipal Joaquim Lavoura

MUTUAGUAÇU:

1- E. M. Paulo Reglus Neves Freire

NOVO MÉXICO:

1- Escola Municpal Dep. Jose Carlos Brandao Monteiro Filho

2- USF - Enfermeira Luiza de Marilac

PATRONATO:

1- Colégio Estadual Cel. João Tarcísio Bueno

2- Colégio Estadual Walter Orlandini

SETE PONTES 1:

1- Escola Estadual Cônego Goulart

SETE PONTES 2:

1- Colégio Estadual Paulino Pinheiro Baptista

2- Escola Estadual Cônego Goulart