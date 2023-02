Temporal volta a provocar alagamentos em ruas e destruição no eixo Niterói-SG

Os temporais voltaram a assustar a população e a provocar alagamentos de ruas e destruição na região. As chuvas começaram a cair de forma constante e forte a partir de 19h. Rapidamente algumas ruas do Centro de Niterói e de Icaraí ficaram alagadas por causa do transbordamento de córregos que existem na região.

Em São Gonçalo, uma das paredes da garagem de um prédio no Mutondo ficou parcialmente destruída em função da carga de grande quantidade de barro, com grande pressão sobre a estrutura de concreto. Os funcionários do Pronto Socorro de São Gonçalo, no Zé Garoto, filmaram a invasão de água barrenta em uma das salas da unidade, no Zé Garoto.

* Em apuração