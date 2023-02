Globo e TelevisaUnivision ampliam acordo de licenciamento de conteúdo internacional no Brasil

Com a novidade, pelo menos quatro títulos entrarão no catálogo do Globoplay por ano - Foto: Divulgação

A Globo e a TelevisaUnivision ampliaram o acordo de licenciamento de conteúdo no Brasil. Com a novidade, pelo menos quatro títulos entrarão no catálogo do Globoplay por ano.

Três grandes sucessos da Televisa ganharam data de estreia no anúncio desta segunda-feira (13). São novelas mexicanas ainda inéditas no Brasil.

"A Candidata" estreia em junho"O Privilégio de Amar" e "A Intrusa" entram no streaming em setembro.

A parceria entre os dois grupos foi firmada em outubro. Com isso, já estão disponíveis no Globoplay as séries "Rubi" e "Sem Medo da Verdade" e as novelas "Marimar", "Maria do Bairro", "A Usurpadora", "Império de Mentiras", "Amar a Morte" e "Cair em Tentação".

"É uma honra poder unir em uma plataforma de streaming a potência das novelas da Globo com as da TelevisaUnivision, um oásis para qualquer fã do gênero. São tramas que viraram referência na memória afetiva do público, clássicos que correram o mundo e viraram história", afirma Teresa Penna, diretora do Globoplay e Produtos Digitais Audiovisuais.

Além das novidades, o Globoplay já tinha anunciado a série recém-lançada “La Mujer del Diablo” (A Mulher do Diabo) e “Travesuras de la Niña Mala” (Travessuras da Menina Má), produtos da ViX+, serviço de streaming da TelevisaUnivision, no Brasil.

Já a ViX+ passou a exibir no resto das Américas a novela "Todas As Flores", que no Brasil é exclusiva da Globoplay.

“Tanto o Globoplay como a ViX+ têm a ambição de mostrar que players regionais são atores importantes no cenário do streaming e que a sua relevância irá aumentar ao longo dos anos. Unindo forças, a Globo e TelevisaUnivision vão fomentar o alcance e a popularidades desses conteúdos, que já têm um potencial alto, e reforçar as suas ofertas de conteúdo”, comenta Erick Brêtas, Diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo, em comunicado. “Acreditamos que esse é apenas o primeiro passo para uma parceria de longo prazo entre as duas empresas”.

“São duas empresas internacionalmente reconhecidas pela alta qualidade de suas produções e responsáveis por séries, novelas e filmes icônicos e muito queridos por seus públicos”, diz Pierluigi Gazzolo, Presidente e Chief Transformation Officer da TelevisaUnivision. “É uma ótima oportunidade de levar esses conteúdos para nossas enormes audiências, que estão acostumadas com o storytelling e com a produção de qualidade tanto da Globo como da TelevisaUnivision”, complementa.