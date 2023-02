Motociclista morre em acidente na Ponte Rio-Niterói

Por conta do acidente, o trânsito ficou bastante complicado, gerando reflexos no Gasômetro, Avenida Brasil e também na Linha Vermelha - Foto: Reprodução

Uma acidente entre um ônibus, um carro e uma moto terminou com a morte do motociclista e causou a interdição de três pistas da Ponte Rio-Niterói, no fim da tarde desta segunda-feira (13). Às 18h20, o tempo de travessia no sentido Niterói estava em 52 minutos.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima. Por conta do acidente, o trânsito ficou bastante complicado, gerando reflexos no Gasômetro, Avenida Brasil e também na Linha Vermelha.

Nas redes sociais, muitas pessoas que estão voltando para casa relatam estar tentando passar pela rodovia há mais de uma hora.