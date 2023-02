Versão paga do ChatGPT chega ao Brasil

Com a chegada da inteligência artificial, as "Big Techs" iniciaram corrida pra desenvolver ainda mais suas tecnologias - Foto: Divulgação

Pelo custo de R$104 ao mês (cerca de US$ 20 ), o usuário poderá ter acesso a versão paga do ChatGPT, robô conversador lançado pela empresa OpenAI, cuja capacidade de buscar, resumir e traduzir informações, dar conselhos, fazer planejamentos e outras facilitações, assustam até mesmo usuários mais acostumados com as tecnologias.

Nesta versão "plus" estão inclusos alguns benefícios como: o acesso constante ao ChatGPT, mesmo quando o site estiver sobrecarregado por conta do alto número de pessoas que o acessam, tempo de resposta mais rápido e prioridade nas atualizações.

Com a chegada do robô, outras empresas já deram início para investir ainda mais neste tipo de inteligência artificial. E, além disso, há uma discussão sobre prós e contras deste tipo de inteligência sendo usada nas escolas.