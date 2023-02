Hospital no Zé Garoto sofre princípio de incêndio

O Hospital Notredame Intermédica, no Zé Garoto, em São Gonçalo, sofreu um princípio de incêndio no início da tarde desta segunda-feira (13/02). Um ar-condicionado na antiga "Clínica São José do Lírios" teria pegado fogo por conta de um mau funcionamento, segundo testemunhas.

A máquina fica no quarto andar da unidade de saúde. O fogo assustou os pacientes no local, mas não deixou feridos, de acordo com os relatos. Uma equipe do corpo de Bombeiros estaria no local e o fogo já foi contido.