Semáforos desligados aumentam risco de acidentes no Mutuá

Na última semana, moradores notaram o aumento do número de acidentes na via - Foto: Filipe Aguiar

Moradores do Mutuá e de outros bairros na região, em São Gonçalo, estão preocupados com o trânsito na região. Desde a última segunda-feira (06/02), segundo os relatos, alguns semáforos na avenida 18 do Forte estão sem funcionar o que teria ocasionado alguns acidentes de trânsito.

Um deles aconteceu nesta sexta (10/02), quando um motociclista que vinha da avenida São Miguel colidiu com um carro próximo ao cruzamento entre as vias e saiu ferido. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 13h13 para socorrer o homem, de 24 anos, que foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heal), no Colubandê.

Uma moradora conta que, desde que os semáforos pararam de funcionar, os acidentes aumentaram na via e que os moradores têm sentido falta da presença de agentes de trânsito para a ajudar a organizar o trânsito no trecho. "Não teve vítimas fatais, mas está perigoso demais. Ali no cruzamento já é perigoso, imagina assim", reclama uma moradora, que preferiu não se identificar.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo informou na última sexta (10), que "a operação do semáforo localizado no cruzamento da Avenida Dezoito do Forte com a Avenida São Miguel já foi restabelecida pela equipe de sinalização, bem como o semáforo da rotatória da Avenida Paula Lemos".