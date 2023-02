Tempestade: Raios que atingiram o Cristo Redentor queimaram computadores e luzes

Os raios que caíram no Cristo Redentor, na tarde da última sexta-feira (10), durante a tempestade que atingiu a cidade do Rio e o Grande Rio, queimaram computadores e o sistema de iluminação do ponto turístico mais famoso da Cidade Maravilhosa.

A informação foi confirmada pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, que administra o monumento. Na manhã deste domingo (12), uma equipe de inspeção, que contou inclusive com alpinistas, fez uma avaliação para identificar possíveis danos e constatou que, apesar da descarga elétrica ter atingido o Cristo, a estrutura da estátua não foi comprometida.

O sistema de proteção contra raios do monumento havia sido diagnosticado, em 2015, como não suficiente para garantir a segurança da estrutura do Cristo. Com isso, em 2021, a administração instalou um novo sistema capaz de manter a escultura protegida das descargas.

Mesmo segura, a estátua do Cristo foi atingido por raios na última semana, e as imagens que captaram o momento rodaram o mundo. Artistas como Will Smith e Viola Davis chegaram a compartilha o registro do fotógrafo Fernando Braga em suas contas do Instagram.