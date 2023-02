Vigilância Ambiental mantém ações contra Aedes aegypti

O trabalho é realizado com as motofogs para desinfectar os ambientes contra o coronavírus - Foto: Divulgação

O trabalho é realizado com as motofogs para desinfectar os ambientes contra o coronavírus - Foto: Divulgação

A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo continua com o trabalho de sanitização contra o coronavírus e a pulverização de inseticida para matar o mosquito Aedes aegypti nesta semana. As ações são para manter as quatro doenças – covid-19, dengue, zika e chikungunya – sob controle em São Gonçalo.

O trabalho é realizado com as motofogs para desinfectar os ambientes contra o coronavírus. Ela usa o quaternário de amônia de 5ª geração diluído em glicerina para a limpeza dos espaços. O quaternário de amônia tem a função desinfectante contra fungos, bactérias e vírus. A aplicação do produto rompe a cápsula do coronavírus e o elimina do ambiente, reduzindo o contágio entre a população. A tecnologia é a mesma usada na China.

A pulverização de inseticida é usada para eliminar o mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. Para ajudar a ação das equipes e manter a casa longe dos vetores, é importante limpar calhas e ralos, tapar caixas d’água, colocar garrafas e recipientes com a boca para baixo, preencher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lonas de materiais de construção e piscina sempre esticadas, guardar pneus velhos, manter tonéis e latões fechados. Vale lembrar que qualquer gota d’água pode se tornar criadouro do mosquito.

Os locais de aplicação – tanto do inseticida quanto da sanitização – são definidos pelo Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental com base nos casos notificados pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que aponta os locais com maiores notificações das doenças no período. As ações acontecem em todos os dias úteis da semana, com exceção de feriados, pontos facultativos e dias chuvosos.

Para os dois trabalhos, são usadas as motofogs, que são monitoradas por GPS e acompanhadas em tempo real pela Semsa. A tecnologia permite identificar a que velocidade a moto está circulando, o exato momento em que os produtos são liberados e as quantidades aplicadas durante a operação.

A Vigilância Ambiental também tem o pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para o setor e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os pedidos são atendidos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Ambiental (21) 3195-5198, ramal 1008 ou da Coordenação de Vetores (21) 2604-6446.

Programação Sanitização:

Segunda-feira (13): Eliane, Ieda e Pacheco

Terça-feira (14): Fazenda dos Mineiros e Boa Vista

Quarta-feira (15): Salgueiro e Porto da Pedra

Quinta-feira (16): Palmeiras e Venda da Cruz

Sexta-feira (17): Itaúna, Mangueira e Parada 40

Programação do controle de arbovirose:

Segunda-feira (13): Porto Velho, Vila Candoza, Guarani, Santa Luzia e Porto do Rosa

Terça-feira (14): Anaia Grande, Coelho, Boaçu, Tribobó e Itaoca

Quarta-feira (15): Anaia Pequeno, Arrastão, Colubandê, Galo Branco, Novo México e Mutuá

Quinta-feira (16): Arsenal, Barracão, Brasilândia, Barro Vermelho e Mutuaguaçu

Sexta-feira (17): Camarão, Porto Novo, Eliane, Ieda, Rosane, Vila Iara, Santa Catarina, Mutuapira e Cruzeiro do Sul