São Gonçalo reforça limpeza na cidade após temporal

São Gonçalo voltou a ser castigado pela chuva forte que causou estragos em todo o Estado do Rio na tarde/noite do último sábado. Equipes da Defesa Civil passaram a madrugada nas ruas atendendo aos chamados da população. O bairro mais atingido foi Alcântara, com quase 90mm de chuva. Vila Três, Boa Vista e Fazenda dos Mineiros também foram alguns dos bairros afetados pelo temporal.

Equipes da Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo iniciaram o trabalho de limpeza nas ruas da cidade nas primeiras horas deste domingo. O prefeito Capitão Nelson passou a manhã percorrendo as áreas mais críticas, acompanhando o trabalho de limpeza de galerias de rede pluvial, valões, ruas e calçadas. A Subsecretaria de Defesa Civil informa que o município encontra-se em Estágio de Alerta, com previsão de pancada chuva à tarde e à noite.

Seguindo os protocolos de segurança, a Defesa Civil emitiu alerta via SMS durante a tarde para a população informando sobre a possibilidade de chuva forte. Somente uma sirene, das 25, foi acionada, no bairro Arsenal, que teve um volume de água em quase 80mm. Até o início da tarde deste domingo, não houve registro de vítimas fatais.

As equipes da Defesa Civil atenderam seis chamados: alagamento na Rua Domício da Gama, no Jardim Catarina, com equipes em atendimento com apoio do Corpo de Bombeiros ; deslizamento e desabamento de muro em Nova Cidade, na Rua Tenente Bráulio ; desabamento de muro no bairro Porto Novo, na Rua Fernão Cortez; desabamento de muro no Colubandê, na Rua Jerônimo Serra; Desabamento de um imóvel, em Itaúna; Deslizamento de encosta no Anaia Pequeno. Todas as ocorrências sem registros de vítimas.

Pontos de apoio foram abertos pela Secretaria de Assistência Social na Associação de Moradores e Amigos, no Arsenal (00 pessoas), no Colégio Irene Barbosa, no Jardim Catarina (32 pessoas), no CIEP 041, no Luiz Caçador (42 pessoas), na Quadra do Salgueiro (47 pessoas).

Índices pluviométricos registrados nas últimas 24 horas:

Boa Vista: 66.0 mm

Arsenal: 76.4 mm

Rio Alcântara: 87.2 mm

Vila 3: 74.3 mm

Faz dos Mineiros: 61.7 mm

Mutuaguaçu: 58.2 mm

Alcântara - 87,6 mm

Arsenal - 76,6 mm

Boa Vista - 66,0 mm

Fazenda dos Mineiros - 61,97 mm

Mutuaguaçu - 58,0 mm

A Defesa Civil permanece monitorando os radares, aferindo a precipitação pluviométrica e informando a possibilidade de chuvas através de SMS e do Instagram @defesacivil_saogoncalorj, em atendimento ao cidadão Gonçalense, 24 horas por dia.

Em caso de emergência, ligue 199 ou (21) 98737-0807.