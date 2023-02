REP Festival é cancelado após temporal no Rio

A chuva do último sábado (11) trouxe problemas ao REP Festival, o maior evento de Rap do Brasil. Neste domingo (12) a organização do evento informou o cancelamento dos shows.

Atrasos nos shows, lama, choque nos equipamentos e uma cobra foram os transtornos enfrentados pelos fãs que foram curtir primeiro dia do festival.

"A produção do REP Festival informa que devido aos danos causados à estrutura do evento pelas fortes chuvas que acometeram o Rio de Janeiro nos últimos dois dias, o segundo dia do festival será cancelado. A decisão da organização se dá pensando na segurança e mobilidade do público, dos artistas e da equipe técnica e operacional", informou a organização do evento, em nota publicada nas redes sociais.

Os fãs que que compraram ingressos para o segundo dia de festival serão ressarcidos pela Ingresse, a ticketeria oficial do show.

Alguns músicos confirmados no domingo cancelaram suas apresentações antes mesmo do cancelamento oficial.

Os Racionais MC’s, uma das principais atrações do evento, cancelou sua apresentação e informou em not que o cancelamento se deu por conta de "problemas relacionados à falta de estrutura e segurança do público e dos artistas".

Nas redes sociais, músicos que cantaram no evento reclamaram da falta de estrutura.