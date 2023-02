Bombeiros encontram dois corpos que podem ser dos desaparecidos do acidente na Baía de Guanabara

Exatos sete dias depois do acidente com uma embarcação na Baía de Guanabara, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro resgatou dois corpos, próximo à Ilha de Mocanguê, em Niterói, neste domingo (12): um homem e uma mulher.

A 37ª Delegacia Policial foi acionada e as vítimas foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML). O órgão fará a identificação para confirmar se são os últimos desaparecidos do acidente náutico do último domingo (05).

“Caso seja confirmado pelo IML que são as duas últimas vítimas desaparecidas do naufrágio, a nossa missão estará cumprida. É um alento muito grande para familiares e amigos dessas vítimas poderem realizar um sepultamento digno. O Corpo de Bombeiros trabalhou muito, desde que tomou conhecimento do naufrágio, incansavelmente, dia e noite, com drones, helicópteros, embarcações, mergulhadores e quadriciclos. Por isso, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os nossos militares”, declarou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Na tarde do último domingo (05), o Corpo de Bombeiros foi acionado para um naufrágio na Baía de Guanabara, próximo à Ilha de Paquetá. Seis pessoas foram resgatadas por terceiros, receberam os primeiros-socorros do CBMERJ e foram encaminhadas para o CER da Ilha do Governador: duas mulheres, dois homens e duas crianças do sexo masculino. No final da noite, três vítimas foram encontradas em óbito dentro da embarcação: uma mulher e dois homens.

No dia seguinte (06), mais três pessoas foram localizadas sem vida: um homem, próximo ao vão central da Ponte Rio-Niterói, e uma mulher e uma criança dentro da embarcação.