Esposa traída que viralizou ao expor amante no trabalho se explica no Instagram

Um caso de traição chamou a atenção em Manaus e viralizou nas redes sociais nessa semana. Imagens de uma mulher aos gritos dentro de uma loja de departamento, onde supostamente a amante de seu agora ex-marido trabalha, foi visto pelo Brasil todo na sexta-feira (10).

Distribuindo prints impressos das conversas entre os dois, expondo as conversas íntimas que mantiveram, Aline Siqueira usou as redes sociais pela primeira vez para explicar o caso. Ela é mãe de três filhos, um ainda bebê e, segundo ela, ainda estava nos cuidados com o bebê quando descobriu a traição do ex-marido.

"Ele não teve coragem de terminar comigo. Ele fracassou como homem, não foi homem suficiente. Fracassou como pai e como marido. Ele não pensou em ninguém, nem em mim, nem em seus filhos", disse.

Ela contou também que ex-marido e a amante se conheceram durante as compras do material escolar das crianças.

"A família toda foi até a loja para comprar o material escolar, e ela fez nosso atendomento. Conversou comigo, agradou meu filho. Ela falou que a nossa família era linda. Cara, que nojo! Como não conseguimos comprar todos os itens em uma única vez, precisamos retornar a loja por uma segunda vez, juntamente com toda a família. Ela estava lá, fez nosso atendimento novamente. No momento em que eu virei as costas, ela passou o número dela" relatou Aline.

Após a repercussão do caso, Aline diz que pode ter sido ruim ter ido à loja em que a amante trabalha, mas explica que no momento em que fez isso, encontrava-se desestabilizada emocionalmente. Tudo o que ela deseja agora é recomeçar.