Mega-Sena acumula e próximo prêmio será de R$ 10 milhões

Não houve vencedores no concurso 2563 da Mega-Sena, realizado neste sábado (11). Com isso, o prêmio acumulou e a próxima edição terá R$ 10 milhões em jogo.

Os números sorteados foram: 05-09-14-30-38-50.

A Caixa informou que 49 apostas fizeram a quina —cada uma vai levar R$ 54.606,04. Outras 3.714 cravaram a quadra e vão ganhar R$ 1.029,19 cada.

O concurso 2564 está marcado para ocorrer na próxima terça-feira (14). O evento começará a partir das 20h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV!