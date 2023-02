Pássaros silvestres são apreendidos no Porto Novo, São Gonçalo

Nove gaiolas foram encontradas no local - Foto: Reprodução

Nove gaiolas foram encontradas no local - Foto: Reprodução

Nove pássaros silvestres foram apreendidos no início da tarde deste sábado (11), no bairro do Porto Novo, em São Gonçalo.

A apreensão ocorreu quando agentes realizavam patrulhamento no bairro, e ao passarem pela Rua Constantina Conceição se depararam com nove gaiolas, com os pássaros dentro, expostas em uma árvore em frente a uma casa.

Os policiais apreenderam os animais e o caso foi registrado na 73ªDP (Neves). O proprietário dos pássaros não foi encontrado e ninguém foi preso.