Instituto Darcy Ribeiro inicia pesquisa para avaliar resposta aos impactos das fortes chuvas em Maricá

O Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR), órgão da Prefeitura de Maricá para coleta e análise de dados, iniciou uma pesquisa com a população para avaliar as ações de resposta ao temporal que atingiu o município na terça-feira (07).

Desde sexta-feira (10), agentes percorrem diversos bairros em todos os distritos, principalmente nas áreas que foram mais afetadas. A mesma pesquisa foi realizada após as fortes chuvas de abril de 2022. O trabalho dos pesquisadores acontece até este sábado (11).

Segundo a coordenadora de pesquisa, Salete Da Dalt, o objetivo da ação é levantar informações sobre a opinião da população em relação ao trabalho que o governo municipal tem realizado no atendimento à população.

“O estudo é uma reedição da pesquisa realizada no ano passado, logo após as fortes chuvas de abril. Esperamos obter informações que possam permitir que façamos uma análise dos resultados e da evolução das ações da prefeitura, o alcance destas junto à população e até mesmo a percepção que as pessoas têm sobre essas ações”, destacou Salete.

Cerca de 40 pesquisadores foram designados para aplicação do questionário, principalmente nas áreas mais atingidas pelas chuvas.

“Fazer essa análise das ações da prefeitura e dos demais órgãos possibilita perceber se a ajuda do governo está chegando a quem precisa de fato. Nossos pesquisadores estarão devidamente identificados atuando pela cidade. Peço para que a população participe da pesquisa, respondendo ao questionário e contribuindo para que, cada vez mais, a prefeitura melhore suas ações”, completa Salete.