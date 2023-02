Covid-19: Maricá volta a aplicar primeira dose da Pfizer Baby nas crianças a partir de 6 meses

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, retoma nesta segunda-feira (13), a aplicação da primeira dose da vacina Pfizer Baby, utilizada na imunização das crianças de seis meses a 4 anos contra a Covid-19.

A normalização acontece após a chegada de nova remessa e, com isso, esse público poderá receber as três doses do imunizante nos dias e locais especificados a seguir, sem necessidade de agendamento: às segundas-feiras, das 9h às 16h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Barroco; às terças-feiras, das 9h às 18h, na USF Inoã 2; às quartas-feiras, das 9h às 16h, na USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo); e na USF Bambuí às quintas-feiras, das 9h às 16h.

O esquema vacinal completo da Pfizer Baby inclui três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, além de uma terceira dose após, no mínimo, oito semanas da segunda. Lembrando que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos continua normalmente, com aplicação da vacina Coronavac, disponível nos polos infantis nos mesmos dias e horários mencionados anteriormente.

Os pequenos que iniciaram a vacinação com a Pfizer pediátrica podem receber a segunda dose apenas até a segunda-feira (13/02) nos polos infantis, devido à data de validade do lote disponível. Após isso, será necessário aguardar a entrega de novas remessas da vacina, enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas aos municípios pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Maricá também aguarda a chegada de vacinas direcionadas à dose de reforço das crianças de 5 a 11 anos. Assim que chegarem as remessas destinadas a esse fim, será iniciada essa etapa de imunização da faixa etária.

Adolescentes, adultos e idosos também devem se vacinar

A vacinação de adolescentes, adultos e idosos acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, nas USF Central e Jardim Atlântico, assim como das 9h às 16h nas USF Marinelândia, São José 2 e Chácara de Inoã.

O grupo de 12 a 17 anos, incluindo imunossuprimidos, pode receber a dose de reforço (terceira dose) depois de quatro meses da segunda dose. Para os adultos e idosos são previstas duas doses de reforço. O primeiro reforço (terceira dose) está disponível quatro meses após a segunda dose e o segundo reforço (quarta dose) é aplicado após, no mínimo, quatro meses do primeiro reforço.

Polos de vacinação atualizados

Crianças de seis meses a 11 anos

Segundas-feiras: USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (9h às 16h)

Terças-feiras: USF Inoã 2 – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, (ao lado do DPO). (9h às 18h)

Quartas-feiras: USF Elenir Umbelino de Mello – Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

Quintas-feiras: USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n. (9h às 16h)

Adolescentes, adultos e idosos

Segunda a sexta-feira

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, nº 241, Centro. (9h às 18h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu. (9h às 18h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (9h às 16h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (9h às 16h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n, São José do Imbassaí. (9h às 16h)