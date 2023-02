Pré-carnaval com escolas de samba agita Ponta Negra neste sábado (11)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promove neste sábado (11), a partir das 19h, o pré-carnaval com a apresentação de oito escolas de samba na Praia de Ponta Negra. O esquenta, realizado em parceria com a Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (Lacam), começa com a Herdeiros de Maricá, Acadêmicos do Caxito, Unidos do Saco das Flores, Tradição de Maricá, Inocentes de Maricá, União de Maricá, e finaliza com as escolas tradicionais do Rio de Janeiro Império Serrano e Mangueira. O evento faz parte do Maricarnaval 2023.

Programação além dos desfiles no pré-carnaval

A folia pré-carnavalesca começa neste domingo (12/02) com o bloco “Bom D+” que se reúne na Lona Cultural de Itaipuaçu das 16h às 18h. A concentração acontece na Rua Antônio Marques Mathias, sentido Recanto. De lá, o grupo segue em direção à Rua 21 passando pela Rua Van Lerbergue (antiga Rua 34), Av. Zumbi dos Palmares e segue até a Praça dos Gaviões. O bloco “Joga Mumbuca pro alto”, que desfilaria neste sábado (11/02) na Rua Álvares de Castro, no Centro, foi adiado para o dia 25 de fevereiro.

Na quarta-feira (15/02), o bloco “Sou, mas quem não é?” desfila das 16h às 20h pelas ruas do Centro de Maricá. A concentração acontece em frente ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), na Rua Clímaco Pereira. O percurso inclui a Rua Domício da Gama e a Praça Orlando de Barros Pimentel. Já na quinta-feira (16/02) o bloco “João Bezerra” inicia sua caminhada na Rua Noêmia Bezerra, a partir das 10h, e percorre o entorno da Praça Ana Ferreira, dispersando às 12h na E.M. Vereador João da Silva Bezerra, em Barra de Maricá.

Na sexta-feira (17/02) e no sábado (18/02), blocos carnavalescos tradicionais acontecem em Inoã, Barra de Maricá, Araçatiba, Itaipuaçu, São José do Imbassaí e no Centro da cidade a partir das 10h. Na programação estão “Quem ama chupa”, “Bloco da Terceira Idade”, “Bloco dos Trabalhadores”, “Louca Paixão”, “Garça da Manhã”, “Ilariê”, “Gaviões de Itaipuaçu” e “Bloco do Barril”.

Atrações musicais em 13 bairros da cidade no Maricarnaval

Além dos tradicionais blocos, o Maricarnaval 2023 também contará com shows pensados para atender jovens e adultos com programação variada em 13 bairros da cidade. Outros cinco locais terão bailes infantis para a criançada.

No sábado (18/02), no palco de Araçatiba, se apresentam Tropa da Alegria, às 18h, e Marianna Cunha, às 21h. No domingo (19/02), Bruna Mandz fará sua apresentação às 21h. Já na segunda-feira (20/02), a partir das 22h30, a banda Tatudo em Casa assume os vocais e na terça-feira (21/02) tem Douglas Kali, às 21h. Também se apresentam os Pratas da Casa Jô Borges, Moniquinha, Rafael Caçula, Rickson Maioli, Baby do Cavaco e Maiara Coboski.