Bombeiros do Rio vão à Turquia ajudar nas buscas de vítimas após terremoto

O Governador Cláudio Castro autorizou, a pedido do coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o envío de uma delegação de Bombeiros para auxiliar na operação de busca por vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira (06).

A missão contará com militares altamente especializados em salvamento em desastres envolvendo estruturas colapsadas. A corporação do RJ aguarda as liberações oficiais para embarque imediato para a missão.

Os Bombeiros do Rio tem vasta experiência em operações de ajuda humanitária, no Brasil e no exterior. A equipe atuou em grandes tragédias, como o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019, e o terremoto do Haiti, em 2010.