Corpo de Bombeiros libera o Terreirão do Samba; local já pode voltar a receber eventos

Após uma vistoria realizada nesta sexta-feira (10), o Corpo de Bombeiros liberou o Terreirão do Samba, no Centro do Rio. De acordo com a corporação, a Diretoria Geral de Diversões Públicas (DGDP) constatou que o local tomou as medidas necessárias para o cumprimento dos itens de segurança contra incêndio e pânico. Com isso, já pode voltar a receber eventos.

Os bombeiros verificaram requisitos como a iluminação de emergência, sinalização de segurança, identificação de rotas de fuga e saídas de emergência, presença de extintores e sistemas de combate primário a incêndios.

Interdição

O Terreirão do Samba foi interditado no dia 18 janeiro, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado por descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que estava em vigor até o dia 31 de dezembro. Segundo a corporação, foram constatadas irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio e pânico.