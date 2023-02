Partage Shopping paralisa funcionamento por queda de energia

O Partage Shopping, localizado no Centro de São Gonçalo, precisou parar as atividades, na tarde desta sexta-feira (10), por conta de uma falta de energia que atinge todo o empreendimento.

De acordo com o shopping, em nota, a "falta de fornecimento de energia é proveniente de uma falha da Enel". Ainda de acordo com o empreendimento "o shopping segue operando com gerador de emergência para as áreas comuns", mas "por protocolo de segurança, o acesso ao shopping será liberado assim que retornar a energia."

A Enel, em nota, afirmou que "o desarme do alimentador que fornece energia para o Shopping Partage ocorreu devido a uma falha interna na instalação elétrica de uma das lojas. O curto-circuito causou também o rompimento de um cabo da rede da distribuidora. No momento, técnicos trabalham para isolar a instalação afetada pelo curto-circuito da rede do shopping e religar a energia no local".

Segundo a empresa, a "previsão é de que o fornecimento seja normalizado nas próximas horas."