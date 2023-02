Rio entra em estágio de mobilização devido às fortes chuvas que atingem a cidade

O Rio entrou em estágio de mobilização, no fim da tarde desta sexta-feira (10), por causa das fortes chuvas que atingem a cidade.

De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva tinham intensidade em áreas da Zona Norte, Centro, Tijuca e Zona Sul.

Estes núcleos de chuva forte estavam acompanhados de raios e têm potencial para ocasionar ventania, com rajadas entre 50 e 70 km/h, inclusive na região entre São Gonçalo e Niterói.

Entre 17h15 e 17h30 choveu 12mm no Grajaú, 11,2mm na Grajaú/Jacarepaguá, 11m na Piedade e na Muda, 9,4mm no Grande Méier, 8mm no Tanque, 7,4mm em São Cristóvão, 6,6mm no Alto e 6,4mm na Ilha.