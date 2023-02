BBB 23: Beija-Flor leva o Carnaval para a casa mais vigiada do Brasil neste domingo

A escola de samba entrará na casa para trazer o clima do Carnaval para os brothers e sisters - Foto: Reprodução

Os participantes do BBB 23 serão acordados pela Beija-Flor de Nilópolis na manhã do próximo domingo (12). A escola de samba entrará na casa para trazer o clima do Carnaval para os brothers e sisters, há uma semana dos desfiles da Sapucaí.

Neguinho da Beija-Flor estará presente na festa, assim como o casal de porta-bandeira e mestre-sala, Claudinho e Selminha Sorriso, e duas princesas da agremiação. Esta será a sétima vez que a bateria da azul e branca de Nilópolis representa o samba no gramado do "Big Brother Brasil".

Também neste domingo, acontece a formação do primeiro paredão quádruplo do "BBB 23".

A Beija-Flor cruzará a Avenida no dia 20 de fevereiro, com o enredo "Brava gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência", dos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues.