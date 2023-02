Família oferece recompensa para quem achar cão desaparecido em SG

Uma família do bairro Itaúna, em São Gonçalo, não tem medido esforços para localizar o seu cãozinho 'Bolinha', que fugiu de casa no último dia 3. Depois de espalhar cartazes pela região, a dona do animal, Mariana Moura, de 29 anos, resolveu pagar uma recompensa a quem achar o cão da raça Shih-tzu.

Segundo Mariana, seu marido chegou em casa na manhã do dia 3, por volta das 08h e não viu o cachorrinho sair. Duas horas depois, às 10h, ao sair para o trabalho, ela sentiu falta do cão e percebeu que ele não estava na casa.

Ao procurá-lo, perguntou aos vizinhos, que disseram avistar o cão perto de seu portão, mas não sabia que era o dela.

Segundo Mariana quem mais sofre com o desaparecimento do animal, que tem 1 ano e 4 meses, é sua filha, Gabriela, de apenas seis anos.

"Ela não tem dormido, não está comendo como normalmente. Nem quer ir mais para a escola. Ela dormia com o Bolinha, já acordava indo procurar por ele, agora ela não tem mais isso", disse a mãe.

Depois do sumiço do cachorro a família não teve nenhuma informação concreta sobre ele, mesmo tendo divulgado cartazes com foto do animal pelo bairro e realizado buscas pela região.

"Três pessoas me ligaram, mas quando ia ao local, era outro cachorro. As pessoas têm dificuldades de acertar a raça dele e confundem com outras raças semelhantes", disse Mariana.

Afim de conseguir mais ajuda e presentear quem localizar Bolinha, a família vai dar R$ 200 como recompensa. Caso alguém localize o cachorro, basta entrar em contato com a família através do telefone (21) 97039-0818.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares