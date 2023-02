Vivo ativa 5G na frequência de 3,5GHz em São Gonçalo e mais 4 cidades

A Vivo anuncia a ativação da tecnologia 5G a partir da frequência 3,5GHz, em cinco cidades do Rio de Janeiro, seguindo o cronograma estabelecido pelo Gaispi/Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para as localidades com mais de 500 mil habitantes: Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, São Gonçalo, Niterói e Nova Iguaçu. Todas as capitais do país já contam com o serviço.

A cobertura inicial contempla alguns bairros e a companhia já atua na ampliação para outras regiões das cidades. O 5G da Vivo está disponível para todos os clientes da empresa. Para acessar, é preciso possuir um aparelho compatível e estar dentro da área de cobertura, sem tarifação extra pelo acesso.

Atualmente, a Vivo tem em sua base mais de 4,9 milhões de clientes com aparelhos com a nova rede, neste primeiro momento. Com a nova velocidade, espera-se que os clientes tenham uma navegação ainda mais veloz e melhor experiência no uso e consumo de conteúdos multimídia ou nos jogos online de alta resolução, por exemplo.

Segundo a operadora, a experiência de velocidade do usuário será até dez vezes mais rápida que o 4G. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, dependendo do volume de tráfego no momento.

A rede 5G traz benefícios imediatos aos consumidores a partir de uma internet móvel de ultravelocidade, abrindo espaço para as empresas criarem serviços e experiências imersivas, com o uso mais frequente e eficiente de tecnologias de realidade virtual e inteligência artificial.

"A Vivo vem há anos preparando sua infraestrutura de rede, com investimento total de R$ 4,5 bilhões em frequências, e dezenas de parceiros globais em tecnologia para iniciar a operação com a melhor arquitetura de rede possível. Atualmente, é a empresa com um dos maiores backbones do país, um diferencial importante à companhia, uma vez que as milhares de antenas que garantirão a estabilidade de sinal do 5G devem estar conectadas por uma rede de transmissão de alta capacidade e qualidade", diz a operadora.

Bairros atendidos

Belford Roxo: Prata.

Campos dos Goytacazes: Centro, Parque Santo Amaro, Parque São Caetano e Parque Tamandaré.

São Gonçalo: Brasilândia e Centro.

Niterói: Centro, Icaraí e Ingá.

Nova Iguaçu: Centro, Jardim Pernambuco e Moquetá.

Mais detalhes sobre o 5G da Vivo: www.vivo.com.br/5G