Caramujo, em Niterói, recebe ação social neste sábado (11)

O bairro do Caramujo vai receber, neste sábado (11), uma ação social com diversos serviços gratuitos para a população. A iniciativa é uma parceria do Projeto Mãos Amigas com a Prefeitura de Niterói, por meio do Núcleo Executivo Regional do Baldeador, Caramujo, Santa Bárbara e Maria Paula. As atividades começam às 10h, no Parque Social e Esportivo do Caramujo (Pesc).

O secretário do Núcleo Executivo, Oto Bahia, contou que a ação beneficia muito a população do bairro e adjacências.

“São muitas atividades que teremos neste sábado. Desde segunda via para documentos a exames de saúde. Tudo de graça para a população”.

Haverá distribuição de senhas para cada atividade. Para 2ª via de Identidade, 2ª via de Certidão de Óbito e 2ª via de Certidão de Nascimento serão 500 senhas. O apoio jurídico atenderá 200 pessoas, assim como para exames de vista. Haverá atendimento para 100 pessoas para acupuntura e massoterapia e 59 consultas com nutricionista. Além disso, 300 pessoas serão beneficiadas com aferição de pressão e teste de glicose e ainda 200 crianças poderão passar por uma consulta odontológica com aplicação de flúor.

Serviço:

Ação Social no Parque Esportivo do Caramujo

Data: 11 de fevereiro de 2023

Horário: a partir das 10h

Local: Parque Esportivo e Social do Caramujo (Rua do Alto, 130, Caramujo).