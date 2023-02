Crianças e adolescentes são proibidos pela Justiça de acessar a dispersão do Sambódromo

Conselho Tutelar deverá atuar previamente junto às comunidades do entorno do Sambódromo para que a área de segurança determinada seja respeitada - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A juíza titular da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital proibiu a entrada de crianças e adolescentes na área da dispersão das alegorias no Sambódromo. A portaria foi publicada na última terça-feira (7).

A decisão da magistrada Lysia Maria da Rocha Mesquita também criou uma área de dispersão de cerca de 300 metros, na Rua Frei Caneca, para a manobra dos carros alegóricos.

Segundo a portaria, o Conselho Tutelar deverá atuar previamente junto às comunidades do entorno do Sambódromo para que a área de segurança determinada seja respeitada. Nos dias dos desfiles, é preciso que haja conselheiros presentes para orientar e garantir a segurança das crianças e adolescentes.

Além disso, a decisão da juíza também determina que haja iluminação e fiscalização na área da dispersão, e que seguranças das agremiações auxiliem na manobra dos veículos.

No carnaval do ano passado, a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, perdeu a vida após ser imprensada entre um poste e um carro alegórico da escola Em Cima da Hora. No mês passado, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o acidente e indiciou cinco pessoas pela morte de Raquel.