Doença deixa olho esverdeado e acende alerta na Austrália; saiba mais

Uma doença rara apelidada de "olho de Natal" está em alta em uma região rural do sudeste da Austrália, deixando os médicos em alerta, após mais de 30 casos. Causada por secreções tóxicas de uma espécie minúscula de besouro, a infecção provoca uma secreção de cores fortes nos olhos e dores extremas, comparadas à de um parto, de acordo com especialistas. As informações foram divulgadas pelo portal Uol.

A doença tem sido observada em locais de trabalho agrícola e é causada por uma espécie de besouro chamada orthoperus, que mede apenas meio milímetro e dificilmente é achado quando visto a olho nu. Ao ser esmagado, o inseto libera pederina, uma toxina. São as secreções que causam a impressão que o olho "muda de cor", como no caso de uma garota que ficou com o órgão esverdeado. Outros sintomas característicos são dor extrema e visão turva.

Desde o final de dezembro, cerca de 30 casos foram registrados na região de Albury-Wodonga. Ainda segundo os especialistas, a doença costuma aparecer mais durante o verão australiano, daí a ligação com o Natal em seu apelido.

Embora cause dor, a condição costuma ser tratada facilmente e sem deixar sequelas, com o uso de colírios anti-inflamatórios e antibióticos. Com pouco conhecimento sobre o inseto, a única maneira de se proteger contra a infecção é usando óculos de proteção quando estiver ao ar livre, nas áreas em que o animal é detectado.