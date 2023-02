Restaurante 7 Grill de Icaraí pega fogo e assusta moradores

A unidade de Icaraí do restaurante 7 Grill, localizado na esquina das Ruas Gavião Peixoto e Sete de Setembro, pegou fogo na noite desta quinta-feira (9) e assustou moradores das proximidades.

Área foi isolada | Foto: Filipe Aguiar

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para o controle do incêndio ocorreu por volta das 21h30. As chamas foram controladas pouco tempo depois e as equipes informaram que não houve feridos no incidente.

O fogo teria começado no frigorífico do restaurante, onde fica o gerador, até que se espalharam e consumiram boa parte do estabelecimento, que estava funcionando no momento.

Incêndio aconteceu na noite desta quinta-feira (9) Reprodução

Autor: Reprodução

Através de suas redes sociais, o 7 Grill disse que toda a situação estava sendo controlada e a apurada pelos responsáveis.

"Viemos informar que estão todos bem, em segurança. Lamentamos o ocorrido e contamos com a colaboração de todos nossos clientes e colaboradores”, informou.