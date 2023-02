CCR Barcas e VLT Carioca abrem inscrições para programa de aceleração profissional

Já estão abertas as inscrições para o programa Primeira Jornada, iniciativa de inclusão social e de aceleração profissional promovida pelas concessionárias CCR Barcas e VLT Carioca e o Instituto CCR, em parceria com o Instituto Bold. Ao todo, são 150 vagas para pessoas a partir de 18 anos. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, até o dia 1º de março, por meio do link www.institutobold.org.br/primeirajornadaccr.

Idealizado pelo Instituto CCR, responsável pela gestão do investimento social do Grupo CCR, e pelo Instituto Bold, o programa tem foco na aprendizagem prática e oferece mais de 300 horas de capacitação on-line. Os treinamentos serão divididos em quatro etapas, voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências relevantes para o mercado de trabalho. São elas:

- Consciência: foco no autoconhecimento e adaptabilidade para lidar com desafios e diferentes cenários;

- Conhecimento: inteligência emocional, organização e técnicas de atenção plena;

- Impacto: imersão em empreendedorismo com desafios reais de organizações;

- Potencial: consolidação das habilidades de liderança e imersão no mercado de trabalho.

Ao realizarem todas as etapas no prazo, os jovens ainda terão seus currículos incorporados ao sistema de talentos do Grupo CCR para futuras vagas nas empresas da Companhia.

Foi assim com Fabiano da Costa Domingos, participante da edição de 2022 do Primeira Jornada, que hoje atua como Meio Oficial I Mecânico na CCR Barcas. “Durante a pandemia, fiquei dois anos desempregado e o programa foi essencial na minha reinserção no mercado de trabalho. Além de abrir meus horizontes, a jornada de desenvolvimento me trouxe a oportunidade de ser contratado pelo Grupo CCR”.