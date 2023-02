Carnaval RJ: ingressos populares se esgotam em menos de 2 horas

Em menos de duas horas, os 13 mil ingressos populares para as arquibancadas dos Setores 12 e 13 da Marquês de Sapucaí se esgotaram. A pré-venda começou às 9h de ontem (8). De acordo com os responsáveis, a busca foi recorde pelos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, considerada a elite do carnaval carioca. O valor dos ingressos era R$ 15, sem cobrança de taxas.

Quem fez a reserva do ingresso pela internet deve realizar o pagamento em dinheiro no próximo sábado (11), no estande da Central de Vendas da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) no Setor 11 do Sambódromo. A entrada é pela Avenida Salvador de Sá. O atendimento ao público será das 10h às 16h. Quem não fizer o pagamento terá a reserva cancelada. Se sobrarem ingressos por falta de pagamento, serão postos à venda em outra data, ainda não definida.

Entradas esgotadas

Segundo a Liesa, com as reservas dos setores populares, já estão esgotadas todas as entradas (arquibancadas especiais e populares, cadeiras individuais e frisas). Os ingressos de camarotes ainda podem ser comprados diretamente com os responsáveis por cada uma das áreas VIPs.

Público

A procura pelos ingressos para o carnaval 2023 animou o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro. “Podemos antecipar que o Sambódromo baterá um recorde de público no Rio Carnaval 2023, com uma expectativa de 100 mil foliões por noite, entre compradores de ingressos, sambistas, e os mais diversos prestadores de serviços”, disse.

Para o diretor de Marketing da Liesa, Gabriel David, a venda recorde dos ingressos das arquibancadas, frisas e camarotes é uma importante fonte de receita para as escolas. “É o maior número atingido na história do carnaval. Isso é um dinheiro, um repasse, que é feito diretamente da Liga para as escolas de samba. A gente pode ver, que a principal receita que as escolas têm durante o ano, aumentou, ainda mais, para o carnaval de 2023”, disse.

David lembrou que a garantia de receita para as escolas favorece a melhoria dos desfiles. “É muito importante para que as escolas possam apresentar cada vez mais um belíssimo espetáculo, que é isso que o público quer ver. É isso que a cidade, o estado do Rio de Janeiro e o país querem mostrar para o mundo e para todos um pouco da nossa cultura e da nossa arte. Sem dívidas, é fundamental esse aumento expressivo de venda de ingressos para o carnaval”.

Série Ouro

A procura se estendeu aos desfiles da Série Ouro, que já foi chamada de Série A e de Grupo de Acesso. Segundo a Central Liesa, responsável também pela comercialização de ingressos para as escolas deste grupo no Sambódromo, já foram vendidas todas as frisas para as apresentações que vão ocorrer nos dias 17 e 18.