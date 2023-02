Bloco 'Gigantes da Lira' faz baile em dose dupla no Shopping Downtown

Com dois enredos diferentes, um para cada baile, o bloco Gigantes da Lira volta ao palco do Downtown nas tardes dos sábados 11 e 18 de fevereiro, sempre a partir das 17h, retomando uma tradição de 13 anos, com entrada gratuita.

No próximo sábado (11), pré-Carnaval, o bloco retoma o enredo “2020 – Ziriguidum Sideral na Lira dos Gigantes”, com temáticas da Via Láctea, suas estrelas, planetas, astronautas, extraterrestres e todo o encantamento do espaço sideral.

Já no dia 18, sábado de Carnaval, é a vez do enredo “Florestar”, escolhido como tema de 2023, com direito a árvores andantes, girassóis gigantes, pássaros, macacos, jacarés e todo o espírito bucólico das matas tropicais.

Pioneiro bloco mirim, fundado em 1999, em Laranjeiras, o Gigantes da Lira comanda a folia ao som da Banda Gigante de batuques e metais, comandada pelo Maestro Edimar Lima, combinando sambas clássicos e cantigas de rodas. No palco da Praça Central do Downtown, a banda combina sua música com brincadeiras diversas.

A trupe de palhaços brinca com as crianças foliãs, lado a lado à performances circenses de saltadores e malabaristas, bailarinas e seus bambolês de luzes psicodélicas de led. No intervalo da banda, o show acrobático “Aqualoucos Gigantes” encanta o público com saltos, piruetas, pirâmides, torres, aviões e equilíbrio nas alturas.

Também se apresentam os tradicionais casais de mestre-sala e porta-bandeira sobre pernas de pau e o Bobo da Corte Gigante, símbolo do bloco, com 3 metros de altura.

Sobre o Gigantes da Lira

O Gigantes da Lira é um movimento artístico-cultural lírico e circense criado em 1999, no bairro das Laranjeiras, na forma do pioneiro bloco do folião mirim, hoje uma tradição na cidade do Rio de Janeiro. Ao longo de 25 anos de trabalho contínuo, o bloco estabeleceu-se como um polo aglutinador de ideias e manifestações artísticas, afirmando, através do seu calendário cultural e festivo, datas como Carnaval, Aleluia, Festas Juninas, Cosme e Damião, Semana da Criança e Natal.

Serviço:

Baile do Gigantes da Lira

Downtown: Avenida das Américas, 500, Barra da Tijuca

Sábados, 11 e 18 de fevereiro, a partir das 17h

Entrada franca

Pet friendly

Estacionamento com mais de 3 mil vagas

Pontos de táxi, Uber e ônibus na entrada

Metrô: Jardim Oceânico

BRT: Bosque Marapendi